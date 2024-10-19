Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Валентин Щербаков
    Эти пиндосранцы всегда были тварями и Иудами, гореть вам всем в мучительном Аду  и вас никто никогда даже вспоминать ...Американцы хваста...
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    И Молдову ЕС СОЖРЕТ,  хвоста не оставит!!!В Молдавии начали...
  • Леонид Попивняк
    ...и какой же "боевой опыт" перенимают пиндостанцы у хохлопитеков?????....как драпать и дохнуть?????Американцы хваста...

Минобороны рассказало о подвигах связистов в разделе «Всегда на связи»

Минобороны рассказало о подвигах связистов в разделе «Всегда на связи»

Более миллиона военных связистов принимали участие в боях на полях Великой Отечественной войны. Они обеспечивали устойчивую связь между войсками, снабжали штабы необходимой информацией и доставляли срочные донесения и боевые приказы командования.

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