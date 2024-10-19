Минобороны рассказало о подвигах связистов в разделе «Всегда на связи»

Более миллиона военных связистов принимали участие в боях на полях Великой Отечественной войны. Они обеспечивали устойчивую связь между войсками, снабжали штабы необходимой информацией и доставляли срочные донесения и боевые приказы командования.
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