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Аргументы и Факты

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МИД: Киев торпедирует любые шансы на переговоры, делая ставку на террор

МИД: Киев торпедирует любые шансы на переговоры, делая ставку на террор

Киевский режим, атакуя руководителей участковых избиркомов в Запорожской области, стремится не оставить шансов для переговорного процесса, считают в российском МИД.

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