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Военное обозрение

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Британская газета: Лондон может отказаться от создания собственной системы ПВО — слишком дорого

Британская газета: Лондон может отказаться от создания собственной системы ПВО — слишком дорого

Рассчитывать на привычную защиту США британцы уже не могут — американцы озадачены разработкой новой системы ПВО для отражения ракетных атак по своей территории.

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