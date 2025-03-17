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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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33 очка Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»

Дончичу не хватило 2 передач до трипл-дабла: 33 очка (8 из 20 с игры, 4 из 11 из-за дуги, 13 из 14 с линии), 11 подборов и 8 передач при 4 потерях за 40 минут в игре.

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