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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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До 100 яиц за сезон. В России зафиксировали нашествие испанских слизней

До 100 яиц за сезон. В России зафиксировали нашествие испанских слизней

Из‑за теплой и влажной погоды популяция моллюсков стремительно растет — они захватывают новые регионы В Центральной России резко выросла популяция испанских слизней — их все чаще замечают на улицах, в парках и на дачных участках.

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