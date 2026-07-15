До 100 яиц за сезон. В России зафиксировали нашествие испанских слизней

Из‑за теплой и влажной погоды популяция моллюсков стремительно растет — они захватывают новые регионы В Центральной России резко выросла популяция испанских слизней — их все чаще замечают на улицах, в парках и на дачных участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии