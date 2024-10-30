Теперь понятно, почему шведский стол в России называется именно так: в мире больше никто не говорит подобное

История популярного выражения.Задумывались ли вы когда-нибудь, почему «шведский стол» называют именно шведским? Мы уже выясняли, почему в СССР появилось выражение «шведская семья», но с трапезой, состоящей из множества блюд, ситуация оказалась не менее интригующей.