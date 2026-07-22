Орлов признал свое особое отношение к Соболеву. А ведь хорошо, что сам форвард не пускался в публичный скандал а-ля Дзюба

«К Александру Соболеву у меня особое отношение, - заявил известный комментатор Геннадий Орлов. - Но разве я могу не признать, что он весной очень хорошо играл? Наверное, его очень взбодрила мотивация, когда Джон Дуран пришёл.
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