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Спорт Уик-Энд

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Орлов признал свое особое отношение к Соболеву. А ведь хорошо, что сам форвард не пускался в публичный скандал а-ля Дзюба

Орлов признал свое особое отношение к Соболеву. А ведь хорошо, что сам форвард не пускался в публичный скандал а-ля Дзюба

«К Александру Соболеву у меня особое отношение, - заявил известный комментатор Геннадий Орлов. - Но разве я могу не признать, что он весной очень хорошо играл? Наверное, его очень взбодрила мотивация, когда Джон Дуран пришёл.

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