Новому шару на площади Бухгольца в Омске поменяют цвет. Очевидцы заметили, что на площади у Речного вокзала рабочие снова взялись за новый шар «Держава» - с него срезают черное покрытие.
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