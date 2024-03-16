«Истеричное нежелание»: Мурадов объяснил отказ Запада признать Крым российским

Отказ западных стран признавать результаты референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав Российской Федерации объяснимо — нежелание связано с сорвавшейся попыткой вытеснения Черноморского флота из Севастополя и образования там военной базы.
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