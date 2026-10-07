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На призыв Москвы к нормализации отношений Токио отвечает санкциями

На призыв Москвы к нормализации отношений Токио отвечает санкциями

Но большинство японцев не хотят конфронтации с сильной соседкой на севере, выступая за диалог Изображение: ФСК Среди задававших вопросы Президенту РФ Владимиру Путину после его выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» был и японский журналист.

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