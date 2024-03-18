Британцы влезли в выборы России. Захарова припечатала: Ваш посол давно на Смоленской площади не был? Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за фейковой публикации о выборах.
"Пинок под зад и персона нон грата": В России ответили на провокацию Британии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МК
Михаил Кузнецов
Лондон решал кому и что "принадлежит", нарезая по своей похоти и исходя из принципа "разделяй и властвуй" границы, заложив основу многих историчеких конфликтов современности. Британцы - самый подлый этнос в современный истории чеовечества!
Ответить
4 час.
Валерий Мостовых
А действительно почему наши всегда их так долго уговари
Ответить
2 час.
L
Lyudmila
Нужен бритам действительно пинок и пожестче, другого они не понимают так как к мозгам взывать бесполезно, там давно уже кость вместо мозга, а вот мягкое место они похоже берегут туда и бить надо.😆
Ответить
17 мин.
Свежие комментарии