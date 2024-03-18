"Пинок под зад и персона нон грата": В России ответили на провокацию Британии

МК Михаил Кузнецов Лондон решал кому и что "принадлежит", нарезая по своей похоти и исходя из принципа "разделяй и властвуй" границы, заложив основу многих историчеких конфликтов современности. Британцы - самый подлый этнос в современный истории чеовечества!

Валерий Мостовых А действительно почему наши всегда их так долго уговари