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"Пинок под зад и персона нон грата": В России ответили на провокацию Британии

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Комментарии
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МК
Михаил Кузнецов
Лондон решал кому и что &quot;принадлежит&quot;, нарезая по своей похоти и исходя из принципа &quot;разделяй и властвуй&quot; границы, заложив основу многих историчеких конфликтов современности.  Британцы - самый подлый этнос в современный истории чеовечества!
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Валерий Мостовых
А действительно почему наши всегда их так долго уговари
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L
Lyudmila
Нужен бритам действительно пинок и пожестче, другого они не понимают так как к мозгам взывать бесполезно, там давно уже кость вместо мозга, а вот мягкое место они похоже берегут туда и бить надо.😆
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