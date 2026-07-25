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Маск раскрыл схему поставок Starlink в Россию

Американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию Economist сообщил, каким образом терминалы Starlink оказались у российской армии и впоследствии применялись для нанесения ударов по территории Украины.

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