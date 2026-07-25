Маск раскрыл схему поставок Starlink в Россию

Американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию Economist сообщил, каким образом терминалы Starlink оказались у российской армии и впоследствии применялись для нанесения ударов по территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии