В Новосибирске подвели предварительные итоги довыборов в Горсовет

Мандаты беглых депутатов-иноагентов получают представители "Единой России".В Новосибирске подвели предварительные итоги довыборов депутатов городского Совета депутатов по округам № 40 и № 49, состоявшихся в трёхдневный срок, с 15 по 17 декабря.
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