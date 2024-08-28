Блогер из Омска собирала деньги у тюменцев на лечение выдуманного диагноза

Блогер из Омска Анна Ванцева выдумала историю о заболевании раком крови. Организации, добровольцы и просто неравнодушные тюменцы собирали ей деньги, но все это оказалось напрасно, сообщил лидер движения Street Workout и житель Тюмени Сергей Мехнин, который много помогал и финансово вкладывался в девушку.