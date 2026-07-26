Кулинария>Кекс с орехами и сухофруктами Мазурка!!

Кекс с орехами и сухофруктами Мазурка! Рецепт: 500 гр общий вес орехов и сухофруктов на ваш выбор(у меня клюква, изюм, курага, инжир, чернослив, фундук, грецкие орехи, фисташки) 4 яйца 150 гр сахар(у меня коричневый) 200 гр мука + 1ст.