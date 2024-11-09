Авиарейсы между Котласом и Санкт-Петербургом продлены до конца ноября

Авиасообщения будут осуществляться до 28 ноября включительноВ настоящее время полеты в аэропорт Пулково осуществляются на комфортабельных 50-кресельных самолетах «Бомбардьер CRJ100/200» по понедельникам и четвергам.
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