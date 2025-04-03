Театр абсурда
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Театр абсурда

8 896 подписчиков

"Послание Путина" услышали в Париже и Лондоне: Важнейшие учебные центры разнесло в щепки, офицеры убиты в первый же день

"Послание Путина" услышали в Париже и Лондоне: Важнейшие учебные центры разнесло в щепки, офицеры убиты в первый же день

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Русская армия активно бьет по целям в тылах противника.

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Комментарии
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АЦ
Александр Цапенко
Да и без росписи сойдёт...
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Британия и Франция грозили России - ну и получили реальный ответ...
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12 час.
Владимир Елкин
Лучший &quot;охотник на русских&quot; - дохлый! Будем стремиться к этому!
Ответить
8 мин.
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