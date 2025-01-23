Политика как он...
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Политика как она есть

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СВР Армении считает, что основания для разморозки участия в ОДКБ не исчезнут

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает маловероятным, что в 2025 году исчезнут основания замораживания участия Еревана в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которое он пошел в 2024 году.

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Grandad
Автор, определись! В заголовке разморозка, в тексте заморозка.
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