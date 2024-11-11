В Омске начали разбирать знаменитое кафе с кинопоказами «Чайная юрта». Владельцы не продлили договор с администрацией и решили продать недострой.
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В Омске начали разбирать знаменитое кафе с кинопоказами «Чайная юрта». Владельцы не продлили договор с администрацией и решили продать недострой.