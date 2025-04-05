Депутат: перед установкой забора на даче стоит обратиться в местную администрацию

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT, что требования к ограждениям, возводимым на земельных участках, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами.
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