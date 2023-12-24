Новый год!!!Приближение этого замечательного праздника заставляет нас думать о чем-то чудесном, волшебном, делает нас чуточку тревожней и радостней!22 декабря 2023 года в ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ шумно и весело прошел новогодний праздник ´Волшебство Нового Года!´ с участием начальника отдела по образованию Бобруйского райис .