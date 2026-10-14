Главное в тезисах: Приоритет истории: 10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте группа Антона Вальтера и Александра Лейпунского впервые на европейском континенте расщепила атомное ядро лития — событие, открывшее эпоху ядерной физики в Европе.