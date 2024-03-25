Уринотерапия и ее адепты — краткая история лечения «живой водой»

В 90-е годы на территории бывшего СССР происходило немало странных, невиданных до этого явлений. Маги, экстрасенсы и мануальные терапевты исцеляли гипнозом, пророчили и даже обещали воскресить мертвых.
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