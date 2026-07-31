В Роспотребнадзоре объяснили, как снизить риск пищевого отравления

Продукты не следует покупать на стихийных рынках, а в торговых точках нужно проверять документы, подтверждающие их качество и безопасность, заявил Луганскому информационному центру руководитель управления Роспотребнадзора по ЛНР Дмитрий Докашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии