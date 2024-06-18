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Регионы России

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В Ижевске начался ремонт Копрового проезда

В Ижевске начался ремонт Копрового проезда

В Ижевске начался ремонт проезда Копрового, о чем рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем аккаунте в социальной сети.

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