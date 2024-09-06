Самые лучшие семьи — студенческие, в них россиянкам можно рожать уже с 18-19 лет. Об этом в эфире телеканала ОТВ заявила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.
В Госдуме призвали россиянок поступать по-старинке и «рожать, рожать и рожать»
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А сама только двоих, с такой зарплатой... У депутатши с головой не все в порядке.
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16 час.
Елена Верия
А не пробовали депутаты задать самим себе вопрос: " А какая ПРИЧИНА низкой рождаемости?.." И честно на него ответить.
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15 час.
Сергей Анисимов
Необходимо жильё с нормальными квадратными метрами для 3-4 детей. Соответственно, зарплата родителей обеспечивающая и продуктами, и одеждой, и отдыхом, и оплатой тренировок детей. Вот когда депутаты и руководство создадут такие условия, то можно поднимать вопрос о рождаемости. А пока это только хотелки депутатов.
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13 час.
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