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В Госдуме призвали россиянок поступать по-старинке и «рожать, рожать и рожать»

В Госдуме призвали россиянок поступать по-старинке и «рожать, рожать и рожать»

Самые лучшие семьи — студенческие, в них россиянкам можно рожать уже с 18-19 лет. Об этом в эфире телеканала ОТВ заявила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А сама только двоих, с такой зарплатой... У депутатши с головой не все в порядке.
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16 час.
Елена Верия
А не пробовали депутаты задать самим себе вопрос: &quot; А какая ПРИЧИНА низкой рождаемости?..&quot; И честно на него ответить.
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15 час.
Сергей Анисимов
Необходимо жильё с нормальными квадратными метрами для 3-4 детей. Соответственно, зарплата родителей обеспечивающая и продуктами, и одеждой, и отдыхом, и оплатой  тренировок детей. Вот когда депутаты и руководство создадут такие условия, то можно поднимать вопрос о рождаемости. А пока это только хотелки депутатов.
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13 час.

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