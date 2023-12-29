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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Титов: «В FIG есть отдельные лица, которые против нас, но большинство – за наше участие. Понимают, что мировая гимнастика без России теряет очень много»

– Как оцените шансы российских гимнастов поехать на Олимпиаду в Париже в качестве нейтральных спортсменов? – Не хочу рассуждать на эту тему.

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