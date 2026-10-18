Посмейтесь всласть! Юмор, вызывающий смех, а не диабет и лишний вес. Сладкое сегодня на горячее, на первое, второе, третье и на компот, а не только на закусь: Всемирный день конфет 18 октября! «Смыкая зубы на конфете, вы помните о диабете!» — говорит не то народная мудрость, не то циркуляр Минздрава.