Посмейтесь всласть! Юмор, вызывающий смех, а не диабет и лишний вес. Сладкое сегодня на горячее, на первое, второе, третье и на компот, а не только на закусь: Всемирный день конфет 18 октября! «Смыкая зубы на конфете, вы помните о диабете!» — говорит не то народная мудрость, не то циркуляр Минздрава.
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