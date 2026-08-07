Под Сумами сразу несколько командиров групп ВСУ покончили жизнь «самоубийством» Волна «самоубийств» командиров боевых групп прокатилась по 21-й о.
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Под Сумами сразу несколько командиров групп ВСУ покончили жизнь «самоубийством» Волна «самоубийств» командиров боевых групп прокатилась по 21-й о.
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