Microsoft планирует “убить” клавишу Windows на клавиатурах Компания Microsoft представи...

Microsoft планирует “убить” клавишу Windows на клавиатурахКомпания Microsoft представит на CES 2024 обновленные клавиатуры, на которых клавиша Windows будет заменена на Copilot, клавишу внедренного в операционную систему ИИ-ассистента на базе GPT4.
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