Мерц оценил потенциал выносливости России и перспективы Украины по членству в ЕС и НАТО

Надежд на то, что Москва окажется обескровленной в результате конфликта на Украине мало, и Германия не должна недооценивать выносливость России, рассчитывая на то, что война в какой-то момент прекратится сама собой.
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