Пенсионеры, которые обычно получают пенсию в первые дни месяца, получат выплату за январь уже в декабре – не позднее 30 числа.
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Перед выборами, вроде бы, кое кто из депутатов заикался о тринадцатой пенсии, или это был риторический вопрос? А может я ошибаюсь и говорильня касалась только о пенсиях Родниной и Терешковой, ой, да мало-ли пенсионеров в Госдуме?