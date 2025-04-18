В Якутии к половодью подготовлено 113 оперативных групп

Подготовка к весеннему половодью 2025 года в Якутии выходит на завершающий этап заявил первый заместитель Председателя Правительства региона Дмитрий Садовников, 18 апреля сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).