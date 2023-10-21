AP: упавшая на больницу в Газе ракета могла быть запущена из Палестины

Ракет, упавшая на больницу в секторе Газа, могла быть запущена из Палестины. К такому выводу пришли журналисты агентства Associated Press, проанализировавшие ряд видеозаписей до, во время и после взрыва в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани».