Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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