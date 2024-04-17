Политолог усомнился в состоятельности Украины самостоятельно участвовать в переговорах

Способность Украины самостоятельно участвовать в переговорах, без консультации с Соединенными Штатами и другими западными государствами, крайне сомнительна, заявил 17 апреля политолог Богдан Безпалько в беседе с «Известиями».
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