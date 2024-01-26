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Штаты один за другим отказываются подчиняться Вашингтону в вопросе мигрантов

Штаты один за другим отказываются подчиняться Вашингтону в вопросе мигрантов

Внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах угрожает выйти из-под контроля, если администрация нынешнего президента страны продолжит попустительствовать наводнению США нелегальными мигрантами из Мексики и других стран.

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Комментарии
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Россиянин
Ну вот, не все коту масленица у нас говорят. Прилетело и к вам господа. Но это только цветочки. А ягодки впереди. Отвечать придется за все смерти что вы натворили. А это больше сотни миллионов невинных жертв.
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