Штаты один за другим отказываются подчиняться Вашингтону в вопросе мигрантов

Внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах угрожает выйти из-под контроля, если администрация нынешнего президента страны продолжит попустительствовать наводнению США нелегальными мигрантами из Мексики и других стран.
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