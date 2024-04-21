Вице-премьер Марат Хуснуллин подвёл итоги своей поездки в Донбасс и Новоросию

Работы над мастер-планом города Геническа (Херсонская область) будут завершены в ближайшее время. Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам своей поездки в Донбасс и Новоросию.
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