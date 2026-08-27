Песков не раскрыл детали возможной встречи Ушакова с представителями Ватикана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали возможной встречи помощника главы государства Юрия Ушакова с представителем Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
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