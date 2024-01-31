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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Чтобы насолить России, США планируют мировой голод

Чтобы насолить России, США планируют мировой голод

На стратегической сессии по подведению предварительных итогов реализации национальных проектов премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году РФ экспортировала сельхозпродукции почти на 3,9 триллиона рублей, что является для отрасли историческим рекордом.

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Комментарии
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Samarium
Нам плевать на то будет голод или нет в недружественных нам странах....Пусть думают сами своими гейропейскими и прочими оловянными мозгами, с кем им быть в дружбе, а кого послать на х........( хутор, гусениц и бабочек ловить ).
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