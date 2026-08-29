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Пашня зарастает: Россельхознадзор вынес предостережение собственнику участка под Максатихой

Пашня зарастает: Россельхознадзор вынес предостережение собственнику участка под Максатихой

Зарастающая пашня вблизи деревни Тимонино: собственнику вынесено предостережение. Управление Россельхознадзора по Тверской области объявило предостережение собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в Максатихинском округе.

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