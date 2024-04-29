Депардье вызвали в комиссариат для допроса по делу о домогательствах

Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS.com Во Франции сотрудники правоохранительных органов вызвали актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, сообщил телеканал BFMTV.
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