С нашей стороны все красные линии уже прочерчены. Западу осталось перешагнуть последнюю – эксперт. Эскалация отношений между Россией и Западом уже вплотную приблизилась к Карибскому кризису, и блефовать здесь не получится.
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