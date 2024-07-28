Тренер "Динамо" Личка пообещал сослать молодых игроков работать в "Пятерочку"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка на послематчевой пресс-конференции по итогам игры второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" заявил, что молодые игроки команды обязаны действовать на максимум своих возможностей во время тренировок и официальных встречах.
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