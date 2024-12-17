Когда наступит "подходящий момент": США готовы отправить военных в Сирию

Госдепартамент США заявил о готовности Штатов к отправке собственного военного контингента в Сирию. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер заявил, что это произойдёт, когда наступит "подходящий момент".
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