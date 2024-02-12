Народная воля: ЛДПР возвращает прямые выборы в России

А Явреи - это кто? Что за псевдодемократия? Если выборы честные - это одно, а вот липовые - это уже и есть псевдодемократия.

Валентина Литвяк

Это бред сумасшедших или завуалированное, под власть народа продвижение развала России на регионы. Все предыдущие выборы показали, что народ ничего НЕ решает , а является только ширмой для манипуляций прохиндеев. Власть в России должна назначаться сверху а Верх должен иметь ФИО и нести личную ответственность за данное назначение личной свободой и имуществом. А вот судей, жизненно необходимо, назначать только по итогам прямого голосования населения сроком не более трех лет. Как это и было в СССР