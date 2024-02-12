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Народная воля: ЛДПР возвращает прямые выборы в России

Народная воля: ЛДПР возвращает прямые выборы в России

Заветы Владимира Жириновского сбываются. Народ может получить право ставить своего градоначальника. Прямая демократия — грезы каждого гражданина в мире.

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Комментарии
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В
Владимир
А Явреи - это кто? Что за псевдодемократия? Если выборы честные - это одно, а вот липовые - это уже и есть псевдодемократия.
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20 час.
Валентина Литвяк
Это бред сумасшедших или завуалированное,  под власть  народа  продвижение развала России  на регионы. Все предыдущие выборы показали, что народ ничего НЕ решает , а является только ширмой для манипуляций прохиндеев. Власть в России должна назначаться сверху а  Верх должен иметь ФИО и нести личную ответственность за данное назначение  личной свободой и имуществом. А вот судей, жизненно необходимо, назначать только по итогам прямого голосования населения сроком не более трех лет. Как это и было в СССР
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20 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Мы уже это проходили и видели как и чем  кандидаты подкупают народ
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18 час.

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