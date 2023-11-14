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Недвижимость покупали в браке, а собственник по документам только один супруг: чем это грозит второму супругу

Это весьма распространенная ситуация: по закону оба супруга признаются собственниками недвижимости, приобретенной в браке, но часто бывает, что собственником в документах указан только один из них (имя второго супруга в ЕГРН не фигурирует, хотя он имеет такие же права на недвижимость).

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