Недвижимость покупали в браке, а собственник по документам только один супруг: чем это грозит второму супругу

Это весьма распространенная ситуация: по закону оба супруга признаются собственниками недвижимости, приобретенной в браке, но часто бывает, что собственником в документах указан только один из них (имя второго супруга в ЕГРН не фигурирует, хотя он имеет такие же права на недвижимость).