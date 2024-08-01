Новые назначения в Правительстве Самарской области

1 августа на заседании Правительства Самарской области произошли кадровые перестановки. Глава региона Вячеслав Федорищев объявил о назначении Михаила Смирнова исполняющим обязанности первого вице-губернатора и председателя правительства.
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