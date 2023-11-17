Бастрыкин потребовал доклада о проверке реабилитационного центра в Новосибирской области

Попавшие в реабилитационный центр пациенты заявили о незаконном лишении свободы и избиениях.Главе Следственного комитета России будет доложено о ходе проверки по факту возможных нарушений прав постояльцев частного реабилитационного центра в Искитимском районе Новосибирской области.
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