НОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ ПРЕДРЁК ДЕПУТАТ: У ЗАПАДА И УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ШАНСОВ

ВТ

Врам Тавризов

За БРЛА грозить ЯО - это круто Ответка тоже может быть Никто не будет применять ЯО, даже ТЯО Все на западе с ума ещё не посходили, как и мы. Дальние ракеты и то не разрешают, а словесные страшилки в своих речах - пожалста, и они, и мы горазды