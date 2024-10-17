Новое изменение ядерной доктрины России предрёк депутат Госдумы Андрей Луговой.
НОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ ПРЕДРЁК ДЕПУТАТ: У ЗАПАДА И УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ШАНСОВ
Комментарии
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Владимир Соловьев
ОБСТРЕЛИВАЮТ НАШУ ТЕРРИТОРИЮ, ВТОРГАЮТСЯ В НЕЙ И ДАЖЕ НЕ ПАРЯТСЯ О НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ ДОКТРИНЕ!
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19 час.
игорь petroff
да вы батенька подстрекатель и провокатор!
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16 час.
ВТ
Врам Тавризов
За БРЛА грозить ЯО - это круто Ответка тоже может быть Никто не будет применять ЯО, даже ТЯО Все на западе с ума ещё не посходили, как и мы. Дальние ракеты и то не разрешают, а словесные страшилки в своих речах - пожалста, и они, и мы горазды
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15 час.
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